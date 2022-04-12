"Ракицкий? Он сделал то, что должен сделать – покинул Зенит и уехал из России. Думаю, такой футболист как Ракицкий нужен нашей сборной. Его нужно обязательно вызвать, он усилит национальную команду. Я думаю, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий совершил поступок, которого мы все от него ждали.

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Тимощук... Что о нем говорить? Уже все высказались по этой теме. Тимощук меня удивил, что отказался платить алименты своим детям. Я его категорически осуждаю. Как же так? Это ведь твои дети, твоя кровь. Ты должен платить им не только алименты, но и вообще помогать. Не понимаю, как можно отказываться, у него есть деньги. Так нельзя делать", – поделился Сабо в интервью Fanday.

Напомним, Ракицкий осудил действия России еще с начала войны и расторг соглашение с Зенитом. Тимощук до сих пор молчит, продолжая работать в питерском клубе, в то время как его отец записался в терроборону.

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