"Вроде бы отставка и заслуженная, проиграть столько матчей, но я не понимаю, почему он туда пошел. Я смотрел первые два матча и думал: "Боже мой, там нет игроков. Что он хочет сделать?"

В Польше прокомментировали слухи о переговорах с Шевченко

Зачем он туда пошел? Ради денег, зарплаты? Так у него есть деньги. Команды у него не было. Возможно, у него была договоренность с руководством, что он идет туда при условии усиления команды. Игры никакой не было, не могли забить гол. Он абсолютно ничего не смог сделать. Мне жаль Андрея, но он сам наделал себе этого.

Даже если бы дали время, то с этой командой ничего бы не вышло. Неужели он этого не понимал? Не первый день в футболе. Я сразу говорил, что у Дженоа нет игроков, из которых можно сделать команду. Думаю, что никто не сможет сохранить "грифонов" в Серии А. Только в одном случае – нужно менять игроков, покупать хороших футболистов. Сейчас там ничего нет.

По поводу слухов о переговорах с Польским футбольным союзом... Не надо ему сейчас никуда идти, у него сейчас нарушена психология. Он должен отдохнуть, разобраться, зачем пошел в Дженоа", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, Дженоа попрощалась с Шевченко после двух месяцев сотрудничества. В должности главного тренера "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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