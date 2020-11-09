"У него был коронавирус. Сейчас его состояние уже стабильное. У него нет повышенной температуры, были сделаны рентгеновские снимки, сделана КТ. Через несколько дней Сабо вернется домой.

Сабо госпитализировали с высокой температурой

Он заболел после студии на матче Шахтер – Ворскла. Все началось с невинной температуры, затем она поднялась, начала прыгать. Он согласился, чтобы скорая его госпитализировала. Было несколько тяжелых дней, но сейчас все уже хорошо", – цитирует Денисова Спорт-Экспресс.

Напомним, легендарный экс-тренер Динамо и сборной Украины работает экспертом на телеканалах "Футбол". Матч 7-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер состоялся 24 октября и завершился вничью – 1:1.

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