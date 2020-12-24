"35-36 лет - это возраст, когда нужно уже на пенсию идти, а не играть. Думаю, такие футболисты уже отыграли свое. Знаю Милевского. Когда он был молодым, хорошо играл, но параллельно еще кое чем занимался. Дай Бог, чтобы он молодежи давал хороший пример.

Президент Миная прокомментировал подписание Милевского

Поможет ли Милевский Минаю? Трудный вопрос. У Василия Кобина команда, не претендующая ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Весна покажет, поможет ли он команде. Но 36 лет возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан. По себе знаю, поскольку в 32 закончил, наелся, хотя мне в московском Динамо предлагали остаться", – цитирует Сабо Metaratings.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем на 1,5 года. Первого зимнего новичка закарпатцев ранее сватали в Рух.

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