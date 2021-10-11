"Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они выберут такую ​​тактику – прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг.

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Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество.

Забито два мяча, а могли забить еще два. Я знал, что будет тяжело, но не так легко, как это давалось сейчас. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом", – сказал Сабо в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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