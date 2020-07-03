Сабо: Все может измениться, если Динамо обыграет Шахтер

Экс-тренер Динамо и сборной Украины, а ныне телеэксперт, Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния Динамо и Шахтера в матче 29-го тура УПЛ.

"Коронавирус сыграл плохую роль в подготовке команд, ведь, согласитесь, тренироваться в домашних условиях, или в не полных составах на базе – это совсем не то, что необходимо игрокам и тренерскому штабу.

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В Динамо, например, хромают действия в защите. И игра полузащитников – где традиционно собраны лидеры – тоже оставляет желать лучшего. О нападении даже говорить не хочется. Не понимаю, зачем приглашать легионеров, если они не лучше наших ребят?

Шахтер досрочно стал чемпионом, но киевлянам от этого вряд ли будет легче. "Горняки" даже не основным составом будут играть на победу. Алексею Михайличенко необходимо решать как тактические задачи, так и кадровые проблемы состава. После неудачного выезда в Чернигов психологическое состояние "бело-синих" также находится не на высоте. Но все можно изменить, если они обыграют Шахтер. Киевляне ведут борьбу за второе место и выложатся на все сто", – сказал Сабо в комментарии изданию Footboom.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится 4 июля на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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