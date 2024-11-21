"Он вырос в мастерстве, при чем очень. Илья хорошо играет и в отборах, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отмечается смелостью и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше.

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Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у Борнмута, скажем, мадридский Реал или Манчестер Сити. Ведь он сейчас очень хорош", – цитирует Сабо Sport.ua.

Напомним, Забарный перебрался в Англию почти два года назад, Динамо получило за своего воспитанника более 22 миллионов евро компенсации. С тех пор Илья сыграл за Борнмут 58 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один гол.

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