Сабо: В матче с Динамо мотивация игроков Челси будет зашкаливать

Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

"Динамо не дотягивает до Челси, к сожалению... На матч в Лондоне вышли десять украинских ребят, и что мы увидели? Нет мастерства, необходимого для такого уровня, что поделаешь...

Динамо – Челси: анонс ответного матча 1/8 Лиги Европы

Многое будет зависеть от состава, который выставит Сарри. Неизвестно, бросит ли тренер Челси в бой Азара и Игуаина. Их выход солидно осложнит жизнь динамовской обороне.

Вербич – это большая потеря, даже с учетом того, что он не играл в нескольких последних матчах. Считаю, что Вербич – сильнейший игрок Динамо в этом сезоне.

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Слышал, что Хацкевич собирается поставить Сидклея и на ответный матч с Челси. Правильно. Считаю, что раз купили опытного футболиста-легионера, значит, его надо ставить. Молодого еще можно придержать, но такого, как Сидклей, просто необходимо задействовать. Франа Соля ставили регулярно. Так и должно быть. Хотя, по-прежнему считаю, что ничего особенного в игре Соля нет. Он ведь воспитанник Реала, откуда, если бы у него действительно был высокий класс, его бы не отпустили.

Зритель, конечно, будет требовать от Динамо идти вперед, взять реванш. Но, считаю, это невозможно. Динамо – незабивная команда. Четыре мяча в ворота Арсенала-Киев, думаю, не в счет... Челси постарается, в первую очередь, не проиграть. У гостей мотивация будет зашкаливать – они хотят выиграть Лигу Европы и попасть таким образом в Лигу чемпионов", – цитирует Сабо Команда 1.

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