"Если Ференцварошу наконец повезет, он сможет пробиться в Лигу Европы. В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, поскольку он является моим воспитанником.

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Мне жаль Сергея, потому что, если бы они не пропустили от Ювентуса на последних секундах, в Киеве их бы устроила ничья. У "Фради" недостаточно хорошие для команды игроки, я имею в виду их техническое оснащение. Но и Динамо уже не та команда, которая была раньше. Киевляне могли пропустить от Ювентуса пять или шесть голов. Но сейчас киевляне физически и технически лучше Ференцвароша.

Матч ожидается чрезвычайно интересный. В Киеве все уже давно говорят об этой игре. Да, у Динамо есть хорошие шансы на третье место, но, если Ференцварошу наконец повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва", – сказал Сабо в комментарии изданию Nemzetisport.

Напомним, уже 8 декабря в матче между Динамо и Ференцварошем определится, какая из команд продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

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