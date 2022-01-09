"Супряга легко примет решение уйти из Динамо? Конечно, он хочет уйти. Уверен, что ему не нравится в Динамо. Тем более он не играет, а только тренируется. Но от этого мало что зависит. Сначала должно поступить конкретное предложение, затем нужно получить одобрение Луческу, что ему не нужен этот игрок. И если пазлы сойдутся, Супряга перейдет в другую команду.

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Хочу пожелать Владиславу, чтобы он заиграл. Для этого нужно развивать свои сильные качества в тренировочном процессе. Как нападающий, он должен больше двигаться, как Роберт Левандовски. Посмотрите, как форвард Баварии работает на поле: добивается успеха в атаке, отходит помогать обороне, может оказаться на флангах и в середине поля. Поляк находит свои моменты, чтобы забить. Супряге нужно учиться", – отметил Сабо в интервью Footboom.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро

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