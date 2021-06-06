"Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают. Там нет топовых футболистов, так что игра должна быть хорошей. Жду много забитых мячей.

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Состав должен немножко измениться – Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут. От этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на Нидерланды", – сказал Сабо в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

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