"Горняки" не могут найти свою игру. Марлос и Тайсон продолжают носиться с мячом по полю, а остроты нет… К тому же против обороны Десны такой футбол не эффективен.

Каштру взял на себя ответственность за провальную игру Шахтера в обороне в матче с Десной

Не хватает Исмаили — его острых передач с левого фланга. Сейчас вот Мораес не забивает. А почему? Потому что он обычно завершал точными ударами фланговые прострелы. А где они? Их у Шахтера попросту нет! Оборона – это настоящая беда Шахтера. Бразильцы только делают вид, что защищаются, и их легко можно пройти, что и продемонстрировали футболисты Десны. Что-то тренерскому штабу Шахтера нужно делать.

Не хватало в опорной зоне Степаненко, который вышел после перерыва, но он один — не панацея от беды. Я давно говорил, что Шахтеру нужен подвижный, техничный центральный защитник, но… В общем, гранды очки потеряли, значит, будет интереснее в УПЛ", – цитурует Йожефа Сабо Команда 1.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в матче с Десной (2:2) и после 5-го тура занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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