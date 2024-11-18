"До матча я прогнозировал, что мы скорее всего проиграем. Почему именно так? Я прекрасно знаю, что в Грузии играть всегда тяжело – местные болельщики горячо поддерживают своих спортсменов.

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Следующий фактор – это уровень игроков, а в Грузии он немного выше. В общем, Украина показала достойную игру, мне она понравилась. Хочу похвалить Реброва, он – молодец, поскольку выбрал оптимальный план на игру, сделав акцент на контратакующих действиях.

Именно после контратаки наша сборная смогла забить, а потом отдала владение. Футболисты тоже молодцы, они бились и старались, могло даже повезти в последние минуты матча, но тогда результат многие назвали бы несправедливым", – сказал Сабо в эфире YouTube-канала Футбол 2.0.

Напомним, ранее 84-летний специалист прогнозировал поражение сборной Украины и Реброву даже пришлось реагировать на слова старшего коллеги.

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