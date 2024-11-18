Сабо удивил вердиктом Реброву после ничьей с Грузией – ранее тренеры даже устроили перепалку
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо подытожил решения нынешнего наставника национальной команды Сергея Реброва в матче 5-го тура Лиги наций с Грузией (1:1).
"До матча я прогнозировал, что мы скорее всего проиграем. Почему именно так? Я прекрасно знаю, что в Грузии играть всегда тяжело – местные болельщики горячо поддерживают своих спортсменов.
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Следующий фактор – это уровень игроков, а в Грузии он немного выше. В общем, Украина показала достойную игру, мне она понравилась. Хочу похвалить Реброва, он – молодец, поскольку выбрал оптимальный план на игру, сделав акцент на контратакующих действиях.
Именно после контратаки наша сборная смогла забить, а потом отдала владение. Футболисты тоже молодцы, они бились и старались, могло даже повезти в последние минуты матча, но тогда результат многие назвали бы несправедливым", – сказал Сабо в эфире YouTube-канала Футбол 2.0.
Напомним, ранее 84-летний специалист прогнозировал поражение сборной Украины и Реброву даже пришлось реагировать на слова старшего коллеги.
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