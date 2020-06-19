Сабо убежден, что для Виды нет места в Динамо

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями относительно будущего защитника Бешикташа Домагоя Виды.

"Удивлен, что он уже не нужен Бешикташу. Если это так, то в Россию хорват тогда приедет доигрывать перед пенсией, заработать. Хорваты они такие. Ищут там, где глубже. Может, у него нет других предложений, кроме как из России. Где платят, туда и поедет.

Вида продолжит карьеру в России, – СМИ

Не думаю также, что Виде стоит возвращаться в киевское Динамо. Здесь растут молодые футболисты, есть Попов, Шабанов. В Динамо ставка на молодежь, а возрастные легионеры уже не нужны. Хватает уже сидящих на скамейке запасных", – цитирует Сабо Meta-ratings.

Напомним, Домагой защищал цвета Динамо в 2013-2017 годах. По слухам 31-летний хорват близок к переезду в чемпионат России.

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