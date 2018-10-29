Сабо: У такой команды, как Динамо, не может быть столько ошибок у вратаря – это не первый такой пропущенный мяч Бойко

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян над Ренном в матче 3 тура Лиги Европы 2018/19.

Динамо одержало первую победу в групповом турнире Лиги Европы 2018/19. Киевляне на выезде обыграли Ренн со счетом 2:1. За Динамо забивали Томаш Кендзёра и Виталий Буяльский, а гости ответили голом Гренье со штрафного после неуверенных действий Дениса Бойко.

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"Бойко подвел, будем так говорить. Потому что игра в первом тайме равная была, и после такого мяча Ренн сразу же перехватил инициативу, и игра пошла совсем по-другому. Но у меня все равно было ощущение, что киевляне должны выиграть.

Вообще это не первый такой пропущенный мяч Бойко. Как-то странно, что в каждой игре у него есть ошибки. Я не хочу никого судить, но тренерскому составу надо подумать над тем, что у такой команды не может быть столько ошибок у вратаря.

Что плохо – в такой команде, как Динамо Киев, очень много брака в передачах, в остановках мяча. Это нехорошо, это некрасиво, потому что это Динамо. Даже французские СМИ пишут о том, что это великая команда. Поэтому они должны были показать свой класс. К сожалению, на сегодняшний день в киевской команде нет таких классных футболистов, на которых можно обратить внимание. Молодежь – да.

Победный гол Динамо? Это психологическая ошибка команды Ренн. Они в большинстве. Они атакуют – мы видели, что они не выходили из штрафной. Момент за моментом – они могли забить, но расслабились. Пошли вперед, и тут же контратака, и второй мяч. Но этого следовало ожидать, потому что киевлянам столько не везло. Высшие силы вернули два очка, будем говорить так", – рассказал Сабо в эфире телеканала "Футбол 1".

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