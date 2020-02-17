Сабо спрогнозировал финалиста Кубка Украины

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо считает четвертьфинал Кубка Украины ключевым поединком для "бело-синих".

"Для киевлян это единственная возможность спасти сезон. В чемпионате команде Алексея Михайличенко Шахтер уже не догнать. Из еврокубков" бело-синие" вылетели, поэтому на Кубок страны динамовцы поставят все.

Сабо не считает Динамо фаворитом в борьбе за серебро УПЛ

А что касается противостояния с Александрией, то в этой паре, считаю, будет один из финалистов турнира", – цитирует Сабо Команда 1.

Напомним, динамовцы разобрались с Шахтером в 1/8 финала КУ. В УПЛ "горняки" лидируют, оторвавшись от киевлян на 14 очков.

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