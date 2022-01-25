"Дженоа? Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что у Дженоа нет игроков? Прежде чем идти с какой-то командой, потенциальный кандидат на должность главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели их футболистов и доложили ему об этом.

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Я думал, что придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке как минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого за него и не купили. А команда в это время сейчас находится на предпоследнем месте. Хотя замыкающая таблица Салернитана имеет на три очка меньше и игру в запасе.

По-моему, Дженоа уже не спасется от вылета. А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят – сборной Польши, то я не верю. Если он человек умный, то сейчас никуда не уйдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо подумав над тем, что сделал и зачем, правильно поступил, пойдя к Дженоа, или неправильно. Шевченко нужно отдохнуть. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом куда-то уехать", – сказал Сабо в комментарии meta-ratings.

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