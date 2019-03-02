Сабо скептически оценивает шансы Динамо в чемпионской гонке с Шахтером

Экс-тренер "бело-синих" Йожеф Сабо считает, что киевлянам будет очень сложно навязать Шахтеру борьбу за чемпионство в УПЛ.

"Чемпионские гонки? Здесь гандикап Шахтера перед Динамо приличный, что позволяет дончанам чувствовать себя комфортно.

Сабо: У Динамо ноль шансов пройти Челси

Если даже представить, что Динамо на втором этапе соревнований дважды обыгрывает "горняков", это еще не гарантирует первого места. Тем более, что сейчас Шахтер все силы сосредоточит на внутренних соревнованиях, а у Динамо еще как минимум две дуэли в Лиге Европы, что тоже отнимает силы", – сказал Сабо для Команда№1.

Отметим, после 19 туров УПЛ Динамо имеет в активе 41 очко, что на 7 пунктов меньше, чем у Шахтера, который является лидером чемпионата.

"Я штрафував і Сабо, і Фоменка": як Зоря стала чемпіоном СРСР – ексклюзив із 92-річним Германом Зоніним