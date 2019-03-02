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Сабо скептически оценивает шансы Динамо в чемпионской гонке с Шахтером

10:59 72 Читати українською
Сабо скептически оценивает шансы Динамо в чемпионской гонке с Шахтером
Йожеф Сабо / фото из соцсетей

Экс-тренер "бело-синих" Йожеф Сабо считает, что киевлянам будет очень сложно навязать Шахтеру борьбу за чемпионство в УПЛ.

"Чемпионские гонки? Здесь гандикап Шахтера перед Динамо приличный, что позволяет дончанам чувствовать себя комфортно.

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Если даже представить, что Динамо на втором этапе соревнований дважды обыгрывает "горняков", это еще не гарантирует первого места. Тем более, что сейчас Шахтер все силы сосредоточит на внутренних соревнованиях, а у Динамо еще как минимум две дуэли в Лиге Европы, что тоже отнимает силы", – сказал Сабо для Команда№1.

Отметим, после 19 туров УПЛ Динамо имеет в активе 41 очко, что на 7 пунктов меньше, чем у Шахтера, который является лидером чемпионата.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Йожеф Сабо
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