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Сабо: Шахтер должен измениться перед Лигой чемпионов

17:11 105 Читати українською
Сабо: Шахтер должен измениться перед Лигой чемпионов
Йожеф Сабо / Фото из соцсетей

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о готовности Шахтера перед Лигой чемпионов.

"Можно сказать, что Шахтер легко обыграл Львов. Дончане изменили свой стиль игры, и это касается не только последнего поединка. Шахтер добывает результат за счет контроля мяча и мастерства.

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Мы же знаем Шахтер, который играет на скорости, с переводами мяча с фланга на фланг. Сейчас же они побеждают за счет контроля мяча. Вратарь где-то ошибся – дончане забили мяч, а дальше уже катают.

Совсем скоро начнется Лига чемпионов, посмотрим. Шахтер должен измениться", – сказал Сабо в эфире канала Футбол 1.

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Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов
Матч окончен
0 : 2
Шахтер
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Йожеф Сабо Львов - Шахтер Шахтер Шахтер Лига чемпионов
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