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Сабо: Сборная Украины уже точно займет как минимум 2 место в отборе Евро-2020

09:41 81 Читати українською
Сабо: Сборная Украины уже точно займет как минимум 2 место в отборе Евро-2020
Йожеф Сабо / ТК Футбол

Бывший игрок и наставник Динамо Йожеф Сабо оптимистично настроен относительно перспектив сборной Украины.

"Думаю, что у футболистов сборной сейчас хорошее настроение, потому что команда провела два хороших матча, причем во второй игре с Нигерией ребята сумели вытянуть игру, проигрывая по ходу матча 0:2.

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Было желание и вырвать победу у Нигерии на последних минутах. Поэтому, на мой взгляд, Андрей Шевченко в целом наверняка доволен футболистами и командой, несмотря на имевшиеся ошибки.

Думаю, что как минимум второе место у нас уже в кармане, тут и обсуждать нечего. А вот в двух оставшихся матчах с Португалией и Сербией, на мой взгляд, нашей команде надо постараться побороться за первое место", – цитирует Сабо Команда 1.

Сборная Украины лидирует в отборочной группе Евро-2020, набрав 13 очков.

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Йожеф Сабо Украина Украина Сборная Украины
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