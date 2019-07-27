Сабо розповів, у чому Динамо поступається Шахтарю

Колишній гравець і тренер київського гранда розповів про свої очікування від нового сезону.

"Конечно, мы с нетерпением ожидаем новый сезон. Думаю, все болельщики уже соскучились за нашим чемпионатом. Лично я, конечно, ожидал, что уже в этом сезоне в УПЛ будет 14 команд или даже 16. Считаю, что наш чемпионат заслуживает 16 команд. В нашей стране достаточно коллективов, которые могут играть в высшем дивизионе. К сожалению, пока остается 12 команд и будем верить, что они порадуют в новом сезоне качественным футболом.

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Мы увидели уже в деле Зарю, которая стартовала в еврокубках матчем против Будучности. В первой игре мы заметили, что Виктор Скрипник создал хорошую команду. Заря играла хорошо. Но для луганчан станет проблемой вопрос восстановления к матчу с полтавчанами. Эти переезды не на руку Зари, но, на мой взгляд, в Полтаве она как минимум не проиграет.

Надо посмотреть 4-5 игр, а потом делать выводы. Многие пишут о Карпатах, Львове, поэтому, кто окажется в нижней части таблицы, узнаем после нескольких туров. Многие команды обновили составы, надо подождать.

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Конечно, Суперкубок заберет силы у Шахтера и Динамо, потому что обе команды будут сражаться за трофей и захотят его выиграть. Мне кажется, у Шахтера должно хватить кадрового потенциала на начало сезона. У Динамо такой стабильности состава пока нет. Команда потеряла пока Цыганкова, есть проблемы с Солем. У "горняков", кажется, таких проблем меньше, несмотря на то, что в Шахтер пришел новый тренер.

Думаю, Каштру сильно не будет ломать то, что построил Фонсека. Думаю, они советовались и Фонсека рассказал, что делать, чтобы не провалить начало сезона", – рассказал Сабо в интервью Команда №1.

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