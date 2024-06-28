"В таких турнирах нет времени на раскачку, необходимо сразу выкладываться на полную, с первой секунды демонстрировать лучшие качества. А еще Евро, на мой взгляд, продемонстрировал отсутствие лидера на поле, который способен задавать темп, вести за собой партнеров, брать ответственность, а если нужно – и рисковать.

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Не нахожу ответа и на вопрос, почему наша сборная начинает что-то создавать только во втором тайме?! Ответ очевидно знают тренеры, но пока не спешат озвучить его. Чемпионат Европы продемонстрировал, что несмотря на хвалебные слова, у нас в линии атаки нет игроков, которые бы соответствовали уровню турнира. Голевые моменты нам давались с большим трудом, с бельгийцами из игры выпадали Шапаренко, Судаков, Довбик.

Накануне Евро в прессе писали, что эта сборная самая сильная за все годы независимости Украины. Но что мы увидели на деле? Основной состав сборной, если и был таков в головах наших тренеров, не просматривался на поле. А попытка найти оптимальные связки уже во время турнира в Германии не дала нужного результата – матчи идут один за другим и тут пространство для работы над ошибками крайне узкое.

К сожалению, но результат соответствует продемонстрированной нашей командой игре", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и разошлась миром с Бельгией (0:0). В итоге все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов и она заняла последнее место в квартете.

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