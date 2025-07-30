"Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды, как Хамрун Спартанс? Ну, совсем не понимаю. Я немного посмотрел игру, потом выключил телевизор, а потом снова включил. Скажу откровенно: никакого интереса не было.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Сколько я не созванивался с друзьями – все говорят, что этот матч даже не смотрели. Или же немного посмотрели, а потом, как и я, выключили телевизор. Мне вспоминаются времена, когда мы были на тренировочных сборах и для первых спаррингов выбирали соперников любительского уровня или заводские команды. Это было лучше. Мы забивали то восемь, то десять мячей – но была хотя бы какая-то игра. А здесь ...

У вчерашнего соперника Динамо уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. В действиях мальтийцев брак за браком. Коротко говоря, херня полная.

Наши футболисты также выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет... Обидно", – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо дважды одолело Хамрун Спартанс с одинаковым счетом 3:0 и в 3-м круге квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаб" Тель-Авив (Израиль). Первый матч между этими командами завершился боевой ничьей 1:1.

Динамо вышло в следующий раунд квалификации ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун Спартанс