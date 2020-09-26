"Мне нравится этот футболист. Возможно, они не сошлись с Михайличенко, но после возврата в Динамо Луческу с ним поговорил.

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Теперь – это один из лучших игроков в команде. Если он и дальше будет играть – останется в «Динамо» и будет игроком основы", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, Жерсон Родригес провел прошедшие полгода в аренде в Анкарагюджю, однако вернулся в Динамо после скандала и при Луческу демонстрирует неплохую результативность. В этом сезоне на его счету 5 поединков в футболке "бело-синих", два забитых гола и один ассист.

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