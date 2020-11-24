"Барселона в любом составе все равно сильный соперник. И Динамо, к сожалению, все никак не может собрать свой оптимальный состав, все время он меняется. Будет интересно посмотреть на сегодняшний поединок. В любом случае киевлянам будет трудно. Луческу постоянно меняет состав. Нет ни одного поединка, чтобы играли одни и те же игроки. Даже Гармаш начал играть, он молодец, хорошо себя показал. Думаю, он и сегодня будет играть.

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Сегодня не будет играть Цыганков. Раньше я бы с уверенностью сказал, что его сменит Вербич. Но мне непонятно, что с ним происходит в последнее время. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой. А когда он только появился в Динамо – был ведущим футболистом киевлян. Он сейчас в очень плохом состоянии. Не исключаю, что Луческу рискнет и выпустит с первых минут Цитаишвили. Посмотрим, что решит тренерский штаб", – цитирует Сабо сайт ТК Футбол.

Заметим, встреча между Динамо и Барселоной в рамках 4-го тура Лиги чемпионов пройдет сегодня, 24 ноября, начало в 22:00. "Бело-синие" идут третьими с одним очком, "блаугранас" возглавляют квартет G с девятью пунктами.

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