"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины. Они думали, что уже поймали Бога за бороду? В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Лишь два удара по воротам и все. Матч до конца не досмотрел, потому что не было на что. Уровень мастерства наших игроков ниже, чем в Европе.

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Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Отдал – тут же атака и забили. Куда он выбивал? Этот гол его ошибка. Третий гол Лунин пропустил под руками. Для чего говорить, что он лучше Куртуа? Лунину нужно уходить из Реала, или он будет сидеть на скамейке запасных и получать эти миллионы.

Судаков: говорят, за ним наблюдают европейские клубы, а вы видели Судакова в этом матче? Он должен вести игру, быть активным. Что в результате? Ничего! Не знаю, за что его хотят купить. Цыганков – вообще, ужас. Не знаю, кто его хочет купить. Довбик тоже себя не показал. Хоть кто-то из сборной Украины должен был показать уровень. Этого не сделал никто! Мудрик – тоже ноль. Играя в АПЛ, нужно показывать класс, как и Цыганкову и Довбыку в Ла Лиге.

Футбол – агрессивный вид спорта. У наших сборников агрессии ноль целых и ноль десятых. Я разрывался на поле, когда играл и что-то не получалось. Если спросить у этих ребят хотели ли они сегодня выиграть, что они скажут? Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва", – сказал Сабо в комментарии для 1927.kiev.ua.

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