"Преимуществом в этом поединке полностью владела сборная Германии. Немцы умело держали мяч, и только в последние 10 минут украинцы сыграли хорошо и даже могли сравнять счет. Скорее всего, сборная Германии просто остановилась – это психология. Когда ты ведешь в счете 2:0, невольно расслабляешься. Не исключено также, что немцы устали… Если бы команда Шевченко так играла в первом тайме, счет, естественно, был бы другим.

Украина – Германия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Против Испании у нас шансов нет. Сейчас любой состав национальной команды выглядит плохо. Тот же Ярмоленко, который сидит в запасе Вест Хэма, выпадает из игры, Цыганков, которому и я ранее выдал столько авансов, никак не может прийти в себя, Коваленко – нулевой, Соболь – в атаке неплохо действовал, но в обороне ошибался.

Тренерскому штабу сборной Украины нужно где-то искать центральных защитников. Перемещение в центр Миколенко ощутимо обедняет игру команды на фланге. Конечно, не хватает еще других футболистов Шахтера – заболевших ребят. Не хватает, прежде всего, того состава, который был под рукой Андрея Шевченко во время отбора на Евро-2020", – сказал Йожеф Сабо в коментарии Footboom.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

Украина – Германия: Шевченко теряет лидера и шанс, трагедия лучшего украинца, впечатляющий соперник Шахтера