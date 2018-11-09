Сабо пророчит Миколенко карьеру в Европе

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал матч киевлян против Ренна (3:1).

"Динамовцы" два последних матча сыграли очень здорово. Против Шахтера и вчера – просто замечательно. Продемонстрировали интересный, результативный футбол.

Однако есть одно "но": Ренн – это все-таки команда среднего европейского уровня, и они дают играть. Если бы игроки Ренна хотя бы прессинговали на своей половине поля, было бы труднее. А так была открытая игра. И Динамо давало французам играть, у Ренна тоже были моменты.

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Очень здорово сыграл Шапаренко. Молодой футболист болел, был травмирован, не играл. Но вчера он забил великолепный мяч, супермяч. Также я впервые отмечу Бойко, потому что есть за что. Он выручил команду, было несколько моментов, когда французы могли забить.

"Миколенко? У него есть большое желание, он растет от матча к матчу. Из него может получиться очень хороший футболист. Я ему желаю только хорошего будущего, и, если он хочет быть хорошим футболистом, то ему нужно сконцентрировать все внимание на тренировках, на играх и я думаю, что вскоре он где-то появится в Европе", – сказал Сабо телеканалу "Футбол 1".

Напомним, Динамо на Олимпийском уверенно победило Ренн. Виталий Миколенко надежно сыграл и забил гол в Матче против Ренна, а также попал в команду недели в Лиге Европы.

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