"Как бывший игрок и тренер Динамо, я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты словно "топят" тренера.

Во что играет наш лучший бомбардир Ванат? А Шапаренко? Когда он в последний раз показывал уровень игрока национальной сборной? Попов выходит на замену и привозит голы... Такое ощущение, что они либо не хотят, либо просто не могут.

У меня складывается впечатление, что внутри коллектива происходит что-то серьезное. Как иначе объяснить отсутствие комбинационной игры и то, что при потере мяча футболисты не возвращаются в защиту? Для меня это настоящий ужас.

Динамо – это моя команда, которой я отдал все здоровье и лучшую часть жизни. Я очень переживаю, ведь Динамо – это имя, которым нужно дорожить. Что будет дальше – не знаю. Но если тренерский штаб не способен навести порядок, решение должно принимать руководство клуба", – сказал Сабо для FootBoom.

Напомним, киевское Динамо уступило израильскому Маккаби Тель-Авив (1:3) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч состоится 28 августа.

