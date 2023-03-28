"Я вообще не понимаю, зачем Петраков пошел работать в Армению. Думаю, денег на жизнь он уже заработал. Он не знал, что Армения под Россией? Петраков вообще натворил там дел, игроков из России вызвал. Не поверю, что без них нельзя было обойтись. Ай-ай-ай!

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В Украине Петраков говорил совсем другие вещи, а в итоге пошел работать к союзникам России. Этим он уже и так себе назрел. Как после такого он вернется в Киев?! Что он будет чувствовать? Это непостижимо! К тому же у сборной Армении нет нормальной команды и футболистов, они всем будут проигрывать. Он не топ-тренер, чтобы из ничего сделать команду.

Почему Петраков конфликтует с журналистами? Наверное, таков у него характер, но так нельзя! Он сам себе напакостил и сделал все, чтобы против него были журналисты и специалисты. На молодежном уровне можно было делать все что угодно: и посадить игрока на скамейку, и резко ответить, но на международном уровне нельзя так поступать.

Петракову нельзя было ссориться с журналистами. Корреспонденты делают свою работу и их следует уважать. Думаю, Петраков проиграет еще одну-две игры и сам уйдет из сборной Армении или его вытолкают. Он там недолго пробудет. Я ему советую самому уйти оттуда", – цитирует Сабо FanDay.

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