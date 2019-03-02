Сабо признался, что ему импонирует игра Динамо

Бывший наставник Динамо Йожеф Сабо оценил игру киевлян в начале второй части сезона.
"В весенней части чемпионата мне импонирует игра Динамо, команда хорошо подготовлена функционально, командная игра на приличном уровне, игроки добавили в индивидуальном мастерстве, радует результативность.
Сабо: У Динамо ноль шансов пройти Челси
Потеря Вербича скажется на игре, особенно в матче Лиги Европы против Челси, но уверен, что Александр Хацкевич решит эту проблему.
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Думаю, на положительный результат Десне в матче с Динамо рассчитывать не стоит, согласитесь, что каждое очко для киевлян сейчас на вес золота в непростой борьбе за успешное выступление в чемпионате Украины. Победу в Чернигове киевляне не отдадут", – цитирует Сабо Footboom.com.