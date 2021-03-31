"Уровень футбола в Европе и мире снизился. Уже такие маленькие страны, как Кипр, Люксембург, Мальта, Андорра выросли. Если раньше мы ехали к ним и побеждали, то сегодня нельзя выходить и забрасывать их шапками.

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У сборной Казахстана новый тренер, строится команда. Конечно, они будут играть только от обороны. Надо бояться только контратак, серьезно подготовиться, выходить с первых минут, включить скорость и как можно быстрее забивать", – цитирует Сабо сайт ТК Футбол.

Заметим, матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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