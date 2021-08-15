"Не думаю, что нужен иностранец. Вот Де Дзерби пришел в Шахтер, у него время было, сборы, но он до сих пор не разобрался с командой, с футболистами, с кем он будет играть и какой у нас тут футбол.

Экс-ассистент Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной Украины

Сейчас Роберто еще изучает, присматривается. А чемпионат у нас особенный, будет много таких матчей, как у "горняков" с Александрией, когда будут автобусы", – наводит слова Сабо Meta-ratings.

Заметим, после того, как Сергей Ребров не смог договориться о досрочном расторжении контракта с Аль-Айном, медиа следующим тренером сборной Украины называют Александра Петракова. Нового наставника главная команда страны должна получить 17 августа.

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