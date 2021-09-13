"Я считаю, что ситуация, которая возникла с Малиновским – потеря для сборной Украины. С одной стороны, Петраков не прав. Он поломал схему с прекрасной полузащитой, которую создал Андрей Шевченко. За счет нее сборная выигрывала много матчей. Это на Евро не получилось особенно, потому что Ярмоленко и Степаненко были после травм, Малиновский был уставшим с болячкой, а Зинченко приехал за неделю до турнира.

"Петракову и Малиновскому надо договариваться": Маркевич призвал забыть недоразумения ради интересов сборной Украины

С другой стороны, если Петраков сказал Малиновскому, что он не вписывается в его схему, то желание футболиста досрочно покинуть сборную понятно. В любом случае, для сборной это потеря. На сегодняшний день сильнее Малиновского игрока нет.

Думаю, Петракову надо говорить с футболистом, объяснять. Руслан обиделся, наверное, сказал не вызывайте меня больше. Если он Петракову нужен, тренеру придется ему звонить, если нет – разговора не получится", – сказал Сабо в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в трех матчах под руководством Александра Петракова украинский легионер Аталанты суммарно провел на поле 39 минут. Впоследствии наставник "сине-желтых" признался, что Малиновский обиделся на тренера из-за недостаточного количество игрового времени и коучу даже пришлось просить прощения у футболиста.

Малиновский сказал, что не хочет оставаться в сборной Украины, – Петраков