"Шахтеру в матче с Интером будет так же тяжело, как и Динамо с Баварией. Хотя скажу, что у Шахтера есть неплохие футболисты. Но "горняки" будут играть на выезде, в Милане. Увидим.

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А что касается матча Зари с Ромой... Я очень болел за Скрипника, потому что он у меня играл в сборной, он хороший футболист. Я понимаю, что каждый год из Зари уходят футболисты и он делает новую команду. Но смотришь – Заря выходит на поле, играет, забивает. Потом вторую игру смотришь – они ее совсем проваливают. Непонятно почему. Сложно будет луганцам с Ромой. Хотя появились основные футболисты, которые болели. И они во Львове проиграли. Тяжело будет Заре с римлянами", – сказал Сабо в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Шахтер проведет свой поединок против Интера уже сегодня, 24 ноября, на стадионе Джузеппе Меацца. Заря завтра на Стадио Олимпико сойдется с Ромой.

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