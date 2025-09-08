Экс-тренер "сине-желтых" Йожеф Сабо высказался относительно будущего противостояния между азербайджанской и украинской командами в квалификации на Мундиаль.

"После того, как Азербайджан в стартовом матче отбора проиграл Исландии с разгромным счетом 0:5, многие начали считать, что у сборной Украины победа в кармане. Но у меня какое-то нехорошее предчувствие насчет предстоящего матча. Он точно не будет простым.

Азербайджан сменил главного тренера – возможно, игроки просто "плавили" предыдущего наставника. Если это так, то после ухода Фернанду Сантуша атмосфера в команде может измениться в лучшую сторону. Кроме того, Азербайджан играет дома, а поддержка болельщиков всегда способна вдохновить на смелую игру.

Не забывайте, что наша сборная провела очень тяжелый матч с Францией, потратила много сил. Плюс долгий перелет – физическое состояние выходит на первый план.

Мой прогноз? Переживаю за эту игру. Возможен любой результат. Не исключаю ничью, но надеюсь, что ребята не подведут и все же выиграют, хотя бы минимально – 2:1", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, дуэль аутсайдеров квартета D – Азербайджана и Украины – состоится во вторник, 9 сентября. Начало встречи в 19:00.

