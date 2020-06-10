Сабо опасается, что Ярмоленко может повторить роковую ошибку Шевченко

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что Андрею Ярмоленко не стоит менять клуб.

"Для меня английский чемпионат – сильнейший в Европе. Там что не матч, то рубка, и команда из низшего дивизиона может дать бой грандам. Ярмоленко только восстановился после травмы, до этого он играл и им были довольны. Думаю, ему не стоит оттуда ехать.

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Какой Фенербахче? Какая Турция? Вот в Англии – это футбол. Там никаких автобусов, трамваев или троллейбусов. И Андрей уже адаптировался к Вест Хэму и Англии. Он научился играть в обороне, помогает команде в защите, есть где разгуляться и в атаке.

Если он поедет в Турцию – это будет ошибка. В свое время меня спрашивали, стоит ли Шевченко переходить из Милана в Челси. Я был категорически против. И в итоге Шевченко не заиграл в Англии. Поэтому пусть Ярмоленко не повторяет ошибок своего тезки. Я работал в Динамо, когда там был Ярмоленко, перед этим там играл Шевченко. Очень переживаю за ребят", – цитирует Сабо Meta-ratings.

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