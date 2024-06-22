"Наши ребята молодцы, добыли очень тяжелые и очень важные очки. Сама игра, на мой взгляд, была равной, выделять кого-то не стану. Сборная играла в своем стиле. Мне кажется, что Ребров все еще находится в поисках оптимального состава.

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Начало первого тайма получилось нервным, и только после пропущенного мяча наши футболисты постепенно начали приходить в себя. Положение заставляло больше двигаться, бороться за каждый мяч и атаковать. Хорошо, что смогли проявить характер и переломить игру.

И очень хорошо, что после забитого мяча наша команда не ушла в оборону, до финального свистка играла на победу. Но самые главные испытания ждут нас впереди, расположение в группе решится в заключительных матчах. Пожелаем нашей команде хорошей игры и фарта", – цитирует Сабо FootBoom.

Напомним, следующий матч Украины на Евро-2024 состоится 26 июня против сборной Бельгии.

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