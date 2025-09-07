– Трансферы Судакова в Бенфику и Ваната в Жирону – это плюс для сборной Украины?

– Это точно не плюс, когда ведущие игроки ездят туда-сюда перед матчами сборной. Понятно, что сами футболисты радуются, что попали в топ-чемпионаты, но им надо адаптироваться, их ждут переезды с семьями, новая среда, другие зарплаты, а это сказывается на психологии. Не думаю, что такие моменты помогут сборной.

У жены Судакова есть веская причина оставаться в Украине – в ее дом попала российская ракета

– Какие перспективы Судакова в Бенфике?

– Долгое время все гадали, куда перейдет Судаков, а в итоге он попал в Бенфику. В Португалии приличный чемпионат, там надо уметь и атаковать, и отбирать. Судаков имеет хороший удар, он может играть на атаку, но совсем не умеет защищаться. Для меня хороший полузащитник – это тот, кто атакует и обороняется. Чтобы закрепиться в Бенфике, Судакову придется добавить к оборонительному плану и физики.

– Верите, что Ванат станет лидером Жироны?

– Я его считаю слабым центральным нападающим. Не Ваната держат защитники, а он их вместо того, чтобы сделать рывок и оторваться. Обыгрывать он также не умеет. Я желаю Ванату успехов в Жироне, но может случиться такое, что он сядет на скамейку запасных, – заявил Йожеф Сабо в интервью Blik.ua.

Напомним, что Владислав Ванат перешел в Жирону за около 20 млн евро, а Георгий Судаков отправился в аренду в Бенфику с опцией обязательного выкупа. Сумма трансфера составит более 30 млн евро с учетом всех бонусов.

Забарный как Мудрик, сенсационные лидеры Украины против Франции – Судакова назначили виновным, позитив и проблемы Реброва