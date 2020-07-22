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Сабо оценил перспективы Скрипника в Динамо

11:36 - Читати українською
Сабо оценил перспективы Скрипника в Динамо
Виктор Скрипник / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о возможном назначении Виктора Скрипника на должность главного тренера "бело-синих".

"Сейчас преемником Михайличенко многие называют Виктора Скрипника. На мой взгляд, ему по силам справиться с таким вызовом.

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Он способен провести реорганизацию команды, ведь сразу несколько игроков Зари возвращаются в Динамо из аренды. Этот тренер уже несколько раз противостоял "бело-синим", хорошо изучил игру и потенциал динамовской команды. Но согласится ли он покинуть Зарю, с которой завоевал бронзовые медали и вышел в групповой этап Лиги Европы?" –– сказал Сабо в комментарии изданию Footboom.

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо (Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов) был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колоса (0:2). Одним из главных кандидатов на вакантную должность называют тренера Зари Виктора Скрипника.

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Теги
Йожеф Сабо Динамо Киев Динамо Киев Виктор Виктор Скрипник
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