"Луческу надо уходить. Здесь он уже ничего не сделает. Да, он хороший тренер, но этих футболистов Динамо он не вытянет. Возможно, у него еще получится после чемпионата мира, потому что будет приличный перерыв. Но, думаю, Луческу нужно собраться и уходить. Должен прийти другой тренер, который во всем разберется.

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Почему Луческу не подает в отставку? Думаю, он просто не хочет терять зарплату. Спад Динамо длится слишком долго. Была надежда, что Луческу сможет исправить ситуацию, но уже видно, что ему не удалось. Он должен это понимать. Луческу уже заработал достаточно и может спокойно уходить. Однако Динамо нужно найти молодого тренера, который сможет вывести игроков из ямы.

Почему Суркис не уволит Луческу? Наверное, надеется, что тот еще сможет развить этих футболистов в мастерстве. Но из них уже ничего не вытащишь. А другой тренер обязательно поменяет состав под себя и станет больше доверять молодежи с U-19. В этом составе Динамо некоторые игроки просто не тянут.

Что касается потенциальной замены... Мне импонирует Юрий Максимов. Он хорошо работал в Ворскле, и я не понимаю, почему с ним не продлили контракт. Я не против Скрипника, но Максимов отлично работал, команда при нем играла. Костюк из Динамо U-19, о котором сейчас много пишут, не имеет опыта. Помню, как назначали Петракова в сборную. Я работал с ним, он хороший мужик и требовательный. Я всегда говорил, что Петраков хороший специалист, но до сборной Украины он работал только с молодежью. Было непонятно, как он будет обращаться с Ярмоленко и другими лидерами национальной команды. В конце концов, они не сошлись с Малиновским. Так что Костюку еще рано тренировать первую команду Динамо, ему нужно набраться опыта", – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после 9-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет восьмым с 10 очками. В Лиге Европы киевляне пока последние без очков. Сегодня, 27 октября, у них будет шанс зацепиться за Лигу конференций, если смогут одолеть кипрский АЕК. Начало встречи в 19:45.

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