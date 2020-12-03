"Я переживал за Реброва. Итог этого матча против Барселоны (0:3) также вполне закономерен. Футбол в Венгрии слабоват. Что говорить, если в венгерский чемпионат едут наши игроки, которые не подошли Заре, и находятся там на первых ролях.

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Что касается пропущенных Ференцварошем мячей, то центральные защитники этой команды, мягко говоря, не впечатляют, и Ребров не может этого исправить.

Очень надеюсь, что все киевляне подойдут к заключительному матчу группы Лиги чемпионов здоровыми. Дома мы должны дожать Ференцварош и взять три очка. Играть нужно только на победу, и оборона венгерской команды, которая, повторюсь, абсолютно ненадежна, обязательно даст трещину", – рассказал Сабо в интервью Footboom.

Отметим, что Динамо сойдется с Ференцварошем в последнем туре Лиги чемпионов, в котором решится судьба путевки в Лигу Европы.

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