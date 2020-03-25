Сабо: Нельзя заканчивать чемпионаты так, как они есть – это будет неспортивное решение

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу остановки чемпионата Украины.

"Насколько я понимаю, Евро-2020 перенесли для того, чтобы команды смогли завершить свои чемпионаты, и тогда уже будут собираться сборные. Думаю, это правильно. А что касается национальных чемпионатов, считаю, что все же будет время, чтобы их доиграть. Это будет неспортивное решение, если закончим чемпионаты так, как они есть: эти первые, другие – вторые, а те – третьи. Я считаю, что это не по-спортивному.

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Нужно ждать, думаю, скоро придет время, когда это все утихнет. Мы читаем новости, видим, что уже в Китае пошло на спад. Будем смотреть, какая ситуация в Италии. Мое мнение: благодаря дисциплине эпидемия должна пойти на спад, и, возможно, через месяц будут заканчивать чемпионаты.

Стоило ли начинать второй этап УПЛ? Конечно, ведь разве кто-то ожидал, что этот вирус придет и в Украину? Я не ожидал, ведь где Китай, а где Украина. А оказалось, что это беда распространяется очень быстро. Но еще раз хочу повторить: все равно придет время, когда снова будем комментировать, и снова будет футбол! Я надеюсь, что это будет скоро", – сказал Сабо в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, руководство УПЛ надеется возобновить чемпионат 15 мая, чтобы успеть доиграть турнир до рекомендуемой УЕФА даты – 30 июня. При этом руководство лиги не исключает, что чемпионат придется остановить окончательно.

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