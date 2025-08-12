– В своем комментарии о первой игре вы сказали: хорошо, что киприоты не забили нам еще два-три мяча. Это не шанс для Динамо с меньшими усилиями исправить положение?

– Не будет такого. Эта команда не сможет. Как говорится, рожденный ползать летать не сможет. Когда у динамовцев были соперники вроде сборной хлебокомбината и чего-то подобного, то было по-другому. Скорости нет, мяч на месте – о-о-о-о, класс! А тут более-менее серьезный противник – и все сказывается. Ведь футболисты Пафоса успели где-то поиграть, и по их действиям видно, что в техническом плане они, как и тренер, молодцы.

Они полностью переиграли Динамо. Полностью. У нас за всю игру с реальными моментами было скверно. Ну, Бражко ударил, да. Попади он в ворота – может и забил бы. А еще Ванат бил головой да Дубинчак в крестовину попал – и все. Хотя Дубинчак обязан был отдать мяч направо, а не бить самому.

– Как думаете, будет складываться ответная игра для Динамо?

– Не будет ничего, я заранее это говорю. Наши у кипрской команды не выиграют. Вот скажите мне: благодаря чему Динамо с такой игрой может победить? Я лично не вижу. Я уважаю Ярмоленко, у которого в первом матче был момент, когда он продвинулся внутрь и ударил по воротам. Мог забить, но ... Больше ничего продуктивного в его действиях я не увидел. Нужен такой игрок, каким у меня в команде – как в Динамо, так и в сборной Украины, был Лужный. Он гонял всех по полю. А что Буяльский, что Пихаленок? Одно и то же. Они свободные художники, а им киприоты не давали ничего сделать. Что тут еще говорить? – поделился Сабо в комментарии Sport.ua.

