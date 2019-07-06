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Сабо не поддерживает введение в УПЛ плей-офф за право играть в Лиге Европы

09:39 59 Читати українською
Сабо не поддерживает введение в УПЛ плей-офф за право играть в Лиге Европы
Йожеф Сабо / соцсети

Бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо не поддержал изменения в регламенте УПЛ.

"Я это не поддерживаю. Это искусственная мера. Есть чемпионат, играйте, сражайтесь за место в первой шестерке, а кто не смог этого сделать, ведите борьбу за выживание.

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Неправильно, когда, к примеру, команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата четвертое место, будет играть в матчах плей-офф за право участвовать в еврокубках", – цитирует Сабо Команда 1.

Напомним, УПЛ ввела плей-офф между 5 и 7 командами чемпионата за право выхода в Лигу Европы.

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Теги
Лига Европы УПЛ формат УПЛ Йожеф Сабо
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