Сабо: Не надо выходить на матч с Португалией, если боишься ее

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо на "Эксперт-клубе" поделился с журналистами ожиданиями от матча против Португалии.

"Португалия – топ-команда. Но бояться нельзя. Если боитесь, даже не надо выходить. Сборная под руководством Шевченко не боится вообще никого. В Португалии будет трудно, но мы можем их там обыграть. Марлос, Зинченко, Малиновский в хорошей форме.

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Мы не говорим сейчас о Динамо. Вчера против Челси мы увидели, что эти молодые ребята пока должны подождать. Надо забыть эту игру, хотя, конечно, все долго ее еще будут помнить. Как бы мы не хотели, чтобы наша команда выигрывала у Челси, Манчестер Сити, Реала, но класс дает о себе знать. Сейчас мы не можем бороться с такими командами.

Нужно ли к Роналду поставить персонального опекуна? Нужно передавать Криштиану в центре поля, не давать ему принимать мяч. Персональная игра – это сейчас бессмысленно, не думаю, что Андрей Шевченко будет так делать.

О Ракицком говорить не будем. Его нет, забыли", – сказал Сабо.

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