"Справедливая ничья. Обе команды играли неплохо. Я хочу немножко покритиковать динамовцев. Молодые ребята вышли и думали, что можно без скорости обыграть любую команду.

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А Ингулец подготовился к динамовцам. Молодцы! Очень хорошо провели игру, за что получили одно очко", – сказал Сабо в программе УПЛ Online.

Напомним, в матче четвертого тура УПЛ Динамо неожиданно расписало ничью с последней командой чемпионата – Ингульцом (1:1). Как следствие, в турнирной таблице киевляне с 10-ю очками идут вторыми, отставая от лидера – Десны – на два пункта. Ингулец с 1 пунктом остается последним.

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