"Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию. Их центральные защитники делают длинные передачи на сорок метров вперед, где форварды навязывают борьбу. Такая у них тактика.

Сборная Украины ищет альтернативу отмененному матчу с ДР Конго – журналист назвал варианты для "сине-желтых"

Мы ждем спарринги с африканскими сборными, там более технические футболисты. Они будут больше держать мяч. Сборной Украины уже нужно наигрывать основной состав", – поделился Сабо в комментарии Футбол News.

Напомним, до матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии осталось чуть больше недели. Александр Петраков до 1 июня планировал провести еще два спарринга, однако товарищеский матч с ДР Конго сорвался.

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