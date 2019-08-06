Сабо назвал проблемные позиции Динамо перед матчем Лиги чемпионов против Брюгге

Бывший наставник киевского гранда назвал слабые места вице-чемпионов Украины.

"Честно говоря, меня беспокоит правый фланг и линия нападения. Однако я верю, что Александр Хацкевич найдет правильное решение и сможет сбалансировать игру команды.

Брюгге – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

После финального свистка хотелось бы увидеть на табло счет в пользу Динамо, но и ничья вполне нас устроит, ведь ответная игра состоится в Киеве", – сказал Сабо в комментарии Footboom.

Брюгге – Динамо: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Напомним, стартовый свисток матча Брюгге – Динамо прозвучит уже сегодня, в 21:30 по киевскому времени.