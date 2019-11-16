Сабо назвал игрока сборной Украины, который не подходит нынешнему составу команды Шевченко

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ответного матча квалификации к Евро-2020 Сербия – Украина.

"Андрей Шевченко уже не будет экспериментировать. По моему мнению, обязательно сыграют Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Наверное, Коваленко не сыграет. Не подходит он к этому составу. Иванисеня – новичок, будет на выезде волноваться.

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В Сербии очень хорошие футболисты, многие игроки из топ-клубов, но коллектива нет, нет команды. У Шевченко удалось склеить игроков в единое целое, и наша сборная работает как часы. У нас будут шансы, потому что соперник вынужден идти вперед, их можно ловить и наказывать за ошибки.

Думаю, что наша сборная будет играть на контратаках – у нас все бегут контратаковать, не 2-3 человека. Мне особенно нравится Малиновский, он очень вырос в моих глазах: никого не боится, может и пас хороший отдать, и пробить.

Много забитых мячей ждать не стоит. Думаю, сборная Украины победит с разницей в один мяч", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, сборной Украины остался лишь поединок против Сербии (17 ноября) на пути к финальной части Евро-2020. Подопечные Шевченко уже оформили досрочный выход из группы.

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